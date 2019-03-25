Орсер: Медведева ушла от Тутберидзе ради сохранения своей жизни

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Канадский тренер серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой Брайан Орсер назвал причину ухода фигуристки от знаменитого наставника Этери Тутберидзе, передает «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что понимает чувства, которые испытывала российский специалист, когда ее покинула подопечная.

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«Понимаю, что Этери наверняка было сложно, когда Евгения хотела сохранить свою жизнь в фигурном катании и нуждалась в переменах на том этапе. Я восхищаюсь Этери. Это не случайность, что она тренируют всех этих чемпионок, юниорок. Каждый наставник в мире восторгается ей, смотрит и думает: «Как она эта делает?», — поделился мнением Орсер.

Медведева ушла в группу к канадцу от Тутберидзе в мае 2018 года.

Ранее Тутберидзе поблагодарила Загитову за золото чемпионата мира.