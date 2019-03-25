Орсер: Медведева ушла от Тутберидзе ради сохранения своей жизни
Канадский тренер серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой Брайан Орсер назвал причину ухода фигуристки от знаменитого наставника Этери Тутберидзе, передает «Спорт-Экспресс».
Специалист отметил, что понимает чувства, которые испытывала российский специалист, когда ее покинула подопечная.
«Понимаю, что Этери наверняка было сложно, когда Евгения хотела сохранить свою жизнь в фигурном катании и нуждалась в переменах на том этапе. Я восхищаюсь Этери. Это не случайность, что она тренируют всех этих чемпионок, юниорок. Каждый наставник в мире восторгается ей, смотрит и думает: «Как она эта делает?», — поделился мнением Орсер.
Медведева ушла в группу к канадцу от Тутберидзе в мае 2018 года.
Ранее Тутберидзе поблагодарила Загитову за золото чемпионата мира.