Загитова допустила ошибку на глазах у всего мира
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в образе Лары Крофт в заключительный день чемпионата мира в Японии, сообщает «Советский спорт».
Фигуристка продемонстрировала показательный номер под композицию Survivor. Во время исполнения программы победительница Игр 2018 года не смогла выполнить первый прыжок.
Реклама
Поклонники спортсменки не расстроились из-за неудачи кумира и поддержали девушку.
«Вот ведь боец Алина, не получился лутц в показательном, так в конце пошла его и выполнила, просто шикарно!», — отметил один из пользователей соцсетей.
Загитова завоевала золото мирового первенства, набрав в сумме 237,5 балла за короткую и произвольную программы.
Ранее Маринин не стал оценивать перспективы Загитовой и Медведевой.