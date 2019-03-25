Загитова допустила ошибку на глазах у всего мира

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в образе Лары Крофт в заключительный день чемпионата мира в Японии, сообщает «Советский спорт».

Фигуристка продемонстрировала показательный номер под композицию Survivor. Во время исполнения программы победительница Игр 2018 года не смогла выполнить первый прыжок.

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Поклонники спортсменки не расстроились из-за неудачи кумира и поддержали девушку.

«Вот ведь боец Алина, не получился лутц в показательном, так в конце пошла его и выполнила, просто шикарно!», — отметил один из пользователей соцсетей.

Загитова завоевала золото мирового первенства, набрав в сумме 237,5 балла за короткую и произвольную программы.

Ранее Маринин не стал оценивать перспективы Загитовой и Медведевой.