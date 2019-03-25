Сборная России забила больше трех мячей в гостях впервые с 2015 года

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Сборная России по футболу смогла забить больше трех мячей в официальном гостевом матче впервые с 2015 года, сообщает «Советский спорт».

24 марта в рамках отборочного этапа на чемпионат Европы — 2020 Россия обыграла Казахстан в гостях со счетом 4:0.

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В последний раз национальная команда забивала больше трех мячей на выезде в сентябре 2015 года во время матча отборочного этапа на чемпионат Европы — 2016. Тогда Россия обыграла Лихтенштейн со счетом 7:0. Покер оформил Артем Дзюба, с пенальти забил Александр Кокорин, также отличились Алан Дзагоев и Федор Смолов.

Во главе команды тогда стоял Леонид Слуцкий, который совмещал два поста. Одновременно он тренировал и сборную России, и московский ЦСКА.

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