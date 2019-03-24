Джано спас жизнь игроку сборной Швейцарии во время матча Евро-2020

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Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе оказал помощь игроку сборной Швейцарии Фабиану Шеру во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».

В одном из эпизодов игры швейцарец потерял сознания из-за столкновения головами с защитником соперников Джемалом Табидзе. У отключившегося футболиста запал язык, но хавбек омских «Крыльев Советов», права на которого принадлежат московскому «Спартаку», достал его из горла противника, пока к нему бежали медицинские работники.

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В итоге Шер пришел в себя и отыграл весь матч

Встреча, прошедшая в Тбилиси, завершилась победой гостей со счетом 2:0.

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