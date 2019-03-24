Азар ответил на слухи о переходе в «Реал»

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Бельгийский нападающий «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о своем переходе в мадридский «Реал», передает «Советский спорт».

Текущее соглашение с английской командой у форварда истекает по окончании следующего сезона. СМИ сообщали, что основным претендентом на нападающего сборной Бельгии является испанская команда, готовая предложить за него €65 млн.

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«Все это лишь слухи. В них нет правды. Я полностью сосредоточен на предстоящем матче со сборной Кипра. Я сейчас больше ни о чем не думаю», — цитирует Азара Sky Sport.

Бельгия сыграет с Кипром в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы — 2020.

Ранее сообщалось, что Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с Зиданом.