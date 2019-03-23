Французские ученые исследуют внезапные смерти молодых спортсменов

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Французские ученые намерены исследовать феномен внезапной смерти среди молодых спортсменов, сообщает «Советский спорт».

Специалисты, слова которых приводит France Bleu, утверждают, что за год в стране умирает до тысячи как атлетов-любителей, так и профессионалов моложе 35. При этом причина смерти остается неизвестной в 40–50% случаев.

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Медицинские работники будут отдельно фиксировать смерти молодых спортсменов, а также особое внимание уделят результатам вскрытия и экспертизы.

Данный проект поддержали французская ассоциация судебной медицины и несколько спортивных федераций страны.

Ранее врачи московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» спасли жизнь работнице отеля в Хельсинки.