Французские ученые исследуют внезапные смерти молодых спортсменов

Французские ученые намерены исследовать феномен внезапной смерти среди молодых спортсменов, сообщает «Советский спорт».

Специалисты, слова которых приводит France Bleu, утверждают, что за год в стране умирает до тысячи как атлетов-любителей, так и профессионалов моложе 35. При этом причина смерти остается неизвестной в 40–50% случаев.

Реклама

Медицинские работники будут отдельно фиксировать смерти молодых спортсменов, а также особое внимание уделят результатам вскрытия и экспертизы.

Данный проект поддержали французская ассоциация судебной медицины и несколько спортивных федераций страны.

Ранее врачи московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» спасли жизнь работнице отеля в Хельсинки.