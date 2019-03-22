Медведева получила травму и каталась через боль
Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева заявила, что получила повреждение на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
По итогам двух программ россиянка получила 223,80 балла и взяла бронзовую медаль первенства.
«Мне сегодня было очень сложно и очень больно. На разминке перед короткой программой я, видимо, потянула бедро, вчера и сегодня стало хуже. Но я уверена, мы через это пройдем, залечим, через неделю начнется шоу. Эта боль дала мне силы идти дальше, я разозлилась, заглянула в свой резерв и сделала все, что могла», — цитирует спортсменку ТАСС.
Победительницей чемпионата мира стала еще одна представительница России Алина Загитова (237,50). Серебро взяла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76).
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