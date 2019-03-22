Фролова попросили не тревожить семью Началовой с исками

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Известная певица Дарья Ермолаева призвала хоккеиста Александра Фролова оставить в покое убитую горем семью артистки Юлии Началовой, передает Sport24.

Еще до смерти певицы Фролов подал на нее в суд. Сообщалось, что хоккеист заплатил Началовой 20 млн рублей за долю в четырехкомнатной квартире еще в тот момент, когда они встречались. Однако после расставания певица заявила, что никаких денег не получала.

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После ее смерти в права наследства вступает несовершеннолетняя дочь Варвара, которая в этом случае и унаследует долг матери.

«Хочется верить, что существуют настоящие мужчины, хотя бы где-то в глубине души. По крайней мере нас учили, что в хоккее играют именно такие, да. Какой-то же должен быть здравый смысл. Родители потеряли дочь, девочка потеряла мать. Какие деньги, какие квартиры? О чем речь вообще?!» — заявила Ермолаева.

Ранее Алдонин вновь заговорил о Началовой.