Туктамышева отреагировала на промежуточное лидерство бойфренда на ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от выступления бойфренда Андрея Лазукина в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме, сообщает «Советский спорт».
«Ура! Андрюшка, молодец», — написала Туктамышева в сториз Инстаграма.
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Лазукин получил за свой прокат 84,05 балла. Россиянин занимает промежуточное первое место. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Ранее Туктамышева рассказала об отношениях со своим бойфрендом.