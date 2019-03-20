Стали известны номера Загитовой и Медведевой в произвольной программе

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Стали известны результаты жеребьевки среди женщин на произвольную программу в рамках чемпионата мира в Японии, сообщает «Советский спорт».

Серебряный призер Олимпиады 2018 года Евгения Медведева выступит 19-й, олимпийский чемпион Алина Загитова – 23-й. Таким образом, она выйдет на лед сразу после японки Каори Сакамото, которая является ее главной преследовательницей. Третья россиянка Софья Самодурова стала 16-й.

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По результатам короткой программы Загитова заняла первое место (82,08), Сакамото — второе (76,86 балла), третье — представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Медведева стала четвертой (74.23), Самодурова — девятой (70.42).

Произвольную программу женщины продемонстрируют 22 марта в 11.30 по московскому времени.

Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.