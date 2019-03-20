Погорилая раскритиковала номер Туктамышевой с раздеванием

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Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая не оценила номер Елизаветы Туктамышевой, передает «Аргументы и факты».

Фигуристка считает неприличным выступление с раздеванием.

«Не понимаю этих восторгов. Думаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы не смогла себе такое позволить», — заявила Погорилая.

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«Я себя уважаю как девушка, женщина. Не представляю, как потом мой ребенок смотрел бы на такие выступления матери. Но Лизу устраивает, публика довольна, поэтому почему нет?Все зависит от степени откровенности», — заключила спортсменка.

Ранее Туктамышева по-японски обратилась к участникам чемпионата мира.