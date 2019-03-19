Стало известно время выступления Медведевой и Загитовой на чемпионате мира

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Жеребьевка короткой программы одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию прошла в японской Сайтаме, сообщает «Советский спорт».

По ее итогам определилось время выхода российских фигуристок на лед. Чемпионка Европы Софья Самодурова получила 34-й стартовый номер и выйдет на лед в 14:04 мск.

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Серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева начнет выступление в 14:37. Последней на лед выйдет олимпийская чемпионка Алина Загитова — 14:50.

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.

Ранее сообщалось, что Загитова сделала тройной каскад на тренировке.