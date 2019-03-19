Стало известно время выступления Медведевой и Загитовой на чемпионате мира
Жеребьевка короткой программы одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию прошла в японской Сайтаме, сообщает «Советский спорт».
По ее итогам определилось время выхода российских фигуристок на лед. Чемпионка Европы Софья Самодурова получила 34-й стартовый номер и выйдет на лед в 14:04 мск.
Реклама
Серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева начнет выступление в 14:37. Последней на лед выйдет олимпийская чемпионка Алина Загитова — 14:50.
Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.
Ранее сообщалось, что Загитова сделала тройной каскад на тренировке.