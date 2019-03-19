Серебряный призер ЧМ назвала плюсы ухода Медведевой от Тутберидзе

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Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова высказалась относительно изменений в фигуристке Евгении Медведевой после ухода от знаменитого тренера Этери Тутберидзе, передает «Спорт день за днем».

Девушка перешла в группу к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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«Что мне в Медведевой от Орсера нравится больше, чем в Медведевой версии Тутберидзе? Она стала человеком. Женя раскрылась. Стала более общительной. У Тутберидзе она не была роботом, просто была отстранена от всего. На соревнованиях люди стараются лишний раз ни с кем не общаться, но по Жене было видно, что ей как будто ничего не разрешалось, все было под запретом. Она действовала по очень строгим указаниям», — поделилась мнением Леонова.

На данный момент Медведевой предстоит выступить с короткой программой на чемпионате мира в Японии 20 марта.

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