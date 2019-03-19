Бекхэм признался полиции в нарушении правил вождения автомобиля

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Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм признался службе полиции Лондона в использовании мобильного телефона, находясь за рулем автомобиля, передает РИА «Новости».

Как сообщает The Sun, о данном нарушении полиции сообщил свидетель разговора Дэвида за рулем в ноябре 2018 года в Лондоне. Теперь Бекхэму грозит штраф в 200 фунтов и шесть штрафных баллов в его водительский рейтинг.

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В понедельник полиция получила по почте признание вины со стороны Бекхэма. Суд по данному делу состоится 19 марта.

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