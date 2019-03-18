Алдонин перенес поездку на мастер-классы из-за смерти Началовой

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Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин изменил свои планы из-за смерти бывшей жены Юлии Началовой, сообщает вести35.рф.

По информации издания, Алдонин, работающий в нижегородской «Волге», 17 марта должен был провести в Вологодской области мастер-классы для юниоров, однако в связи с кончиной певицы перенес поездку на две недели. Также клуб временно освободил специалиста от работы.

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Сейчас Алдонин занимается организацией похорон Началовой.

Ранее сообщалось, что дочь Началовой после смерти матери будет проживать с Алдониным.