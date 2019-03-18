Балотелли не удалось поиздеваться над «ПСЖ»

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Форвард «Марселя» Марио Балотелли хотел устроить провокацию в матче 29-го тура Лиги 1 против «ПСЖ», сообщает «Советский спорт».

Матч состоялся в Париже и закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Итальянец голами не отметиться, из-за чего, вероятно, сильно в этом матче отличиться не удалось, что, вероятно, сильно огорчило итальянца.

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По информации GFFN, Супер-Марио надел под игровую форму футболку форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда и хотел продемонстрировать ее, если бы забросил мяч в ворота.

Рашфорд реализовал 11-метровый в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «МЮ» и «ПСЖ» (3:1). Победа позволила манкунианцам пройти в четвертьфинал, выбив парижан из турнира.

Ранее «ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче чемпионата Франции.