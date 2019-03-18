Полузащитник «Краснодара» считает несправедливым итог Лиги Европы

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Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра считает, что команда незаслуженно вылетела из Лиги Европы на стадии 1/8 финала турнира, передает газета «Известия».

«Краснодар» встречался с испанской «Валенсией». Общий счет по сумме двух встреч — 3:2 в пользу испанского клуба. Примечательно, что выход в четвертьфинал команда упустила за 30 секунд до конца второго матча.

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«Лига Европы закончилась для нас не совсем справедливо. В домашнем матче с «Валенсией» мы доминировали, создавали много опасных моментов, но в самой концовке пропустили мяч. Все очень расстроены, но теперь нужно смотреть вперед. Тем не менее, уверен, что все болельщики «Краснодара» запомнят этот еврокубковый поход из-за того, как мы играли и какого результата достигли», — заявил хавбек.

Ранее Билялетдинов поставил оценку игре «Краснодара» в Лиге Европы.