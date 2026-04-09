В Конфедерации труда России и ее членских организациях прошли обыски

Силовики провели обыски в Конфедерации труда России и ее членских организациях

В Конфедерации труда России (КТР) и ее членских организациях состоялись обыски после жалоб сотрудников на растрату руководством средств, направленных на оказание гуманитарной помощи российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, в результате проверки в офисах КТР выяснилось, что подразделения, которым предназначалась гуманитарная помощь, ничего не получали.

Кроме того, сообщается, что обыски прошли и в офисе Российского профессионального союза моряков (РПСМ) — его подозревают в сотрудничестве с Международной федерацией транспортных рабочих (ITF), признанной нежелательной организацией на территории России.

Силовики считают, что ITF якобы блокировала российские суда в иностранных портах а также финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ), в частности, из членских взносов РПСМ.

Конфедерация труда РФ — общероссийское объединение профсоюзов, которое было учреждено в 1995 году. В ее состав входят 14 общероссийских и межрегиональных членских организаций. КТР также выступает соучредителем Международной конфедерации профсоюзов (МКП).

Ранее обыски состоялись в редакции «Новой газеты» в Москве.