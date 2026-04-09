Верховный суд объяснил признание «Мемориала» экстремистским

Верховный суд РФ: деятельность «Мемориала» носит антироссийский характер
Верховный суд (ВС) России считает, что деятельность правозащитного движения «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) носит антироссийский характер, а его участники «совершают экстремистские преступления». Заявление ВС опубликовано на его сайте.

«Деятельность «Мемориала» носит ярко выраженный антироссийский характер, направлена на уничтожение фундаментальных основ российской государственности, нарушение территориальной целостности, нивелировании исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей», — говорится в заявлении высшего судебного органа РФ.

ВС считает, что под воздействием «деструктивной идеологии, на которой базируется деятельность организации, ее участники совершают экстремистские преступления».

9 апреля Верховный суд России по иску Минюста признал «Мемориал» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.

В 2021–2022 годах ключевые юридические лица — «Международный Мемориал» и Правозащитный центр «Мемориал» — были ликвидированы по решениям российских судов. В октябре 2022 года организация была удостоена Нобелевской премии мира за многолетнюю работу по защите прав человека и сохранению исторической памяти.

