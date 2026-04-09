Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Бывший «народный губернатор» ДНР рассказал о похищении чеченцами

Губарев: группа чеченцев пришла ко мне в офис в Донецке и похитила
Кадр из видео/YouTube

Бывший «народный губернатор» Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран специальной военной операции (СВО) Павел Губарев рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) на его YouTube-канале, как его похитили выходцы из Чечни.

По словам Губарева, все случилось в 2015 году. Он рассказал, что его похищению предшествовали публикации в украинских СМИ, что он критически оценил нападение на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo и заявил, что у него якобы есть доказательства причастности к преступлению главы Чечни Рамзана Кадырова. Губарев отметил, что позже с ним связался журналист Максим Шевченко и попросил дать опровержение для сайта «Кавказская политика».

«Сказал ему, да че там опровергать, это же глупость совершенная, и так понятно, что наброс», — поделился деталями Губарев.

Однако его все-таки уговорили дать опровержение. Несмотря на это, к нему офис в Донецке пришли некие люди из окружения первого главы ДНР Александра Захарченко и с ними «на хвосте» группа чеченцев. Губарев утверждает, что его накачали снотворным и увезли в Зугрэс в Донецкой области.

«Группа чеченцев стояла, какой-то коридорчик, и один из них начал меня избивать», — рассказал бывший «народный губернатор» ДНР.

Губарев отметил, что в процессе избиения похитители задавали ему вопросы и параллельно общались с кем-то по телефону. Его также попросили извиниться на камеру, однако он отказался это делать.

Затем чеченцы, по признанию Губарева, разобрались, что это был «косяк» с похищением. Его вывезли на машине и выбросили на трассе в Донецке. Бывший «народный губернатор» ДНР признался, что перед ним никто не извинился. Однако, как ему стало позже известно, похитителей арестовали.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!