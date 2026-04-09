Бывший «народный губернатор» ДНР рассказал о похищении чеченцами

Губарев: группа чеченцев пришла ко мне в офис в Донецке и похитила

Бывший «народный губернатор» Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран специальной военной операции (СВО) Павел Губарев рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) на его YouTube-канале, как его похитили выходцы из Чечни.

По словам Губарева, все случилось в 2015 году. Он рассказал, что его похищению предшествовали публикации в украинских СМИ, что он критически оценил нападение на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo и заявил, что у него якобы есть доказательства причастности к преступлению главы Чечни Рамзана Кадырова. Губарев отметил, что позже с ним связался журналист Максим Шевченко и попросил дать опровержение для сайта «Кавказская политика».

«Сказал ему, да че там опровергать, это же глупость совершенная, и так понятно, что наброс», — поделился деталями Губарев.

Однако его все-таки уговорили дать опровержение. Несмотря на это, к нему офис в Донецке пришли некие люди из окружения первого главы ДНР Александра Захарченко и с ними «на хвосте» группа чеченцев. Губарев утверждает, что его накачали снотворным и увезли в Зугрэс в Донецкой области.

«Группа чеченцев стояла, какой-то коридорчик, и один из них начал меня избивать», — рассказал бывший «народный губернатор» ДНР.

Губарев отметил, что в процессе избиения похитители задавали ему вопросы и параллельно общались с кем-то по телефону. Его также попросили извиниться на камеру, однако он отказался это делать.

Затем чеченцы, по признанию Губарева, разобрались, что это был «косяк» с похищением. Его вывезли на машине и выбросили на трассе в Донецке. Бывший «народный губернатор» ДНР признался, что перед ним никто не извинился. Однако, как ему стало позже известно, похитителей арестовали.

