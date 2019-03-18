Тренер России по биатлону: Гараничев подставил команду

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о том, что Евгений Гараничев отказался бежать эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, передает ТАСС.

Место Гараничева занял Никита Поршнев. В мужской эстафете сборная России завоевала бронзу, в основном благодаря ошибке Мартена Фуркада из Франции на последнем рубеже.

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«Что касается его отказа от эстафеты, то у меня не было негативной реакции, я на него не разозлился. Он был вправе отказаться, если чувствовал себя не совсем уверенно.

Да, с учетом того, что Поршнев провалился в эстафете, он подставил команду.

Но я бы не стал убеждать спортсмена бежать. Потому что в случае плохой стрельбы он мог бы сказать, что его заставили выступать, хотя он предупреждал тренеров, что не готов», – сказал Хованцев.

Ранее сообщалось, что Фуркад остался без медалей чемпионата мира впервые за 10 лет.