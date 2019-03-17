Экс-тренер Фуркада объяснил его неудачи на чемпионате мира

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Технический директор сборной Франции по биатлону и бывший тренер Мартена Фуркада Стефан Бутьё объяснил неудачи биатлониста на чемпионате мира в Швеции, передает «Советский спорт».

В индивидуальной гонке Фуркад показал 39-й результат, что стало для него худшим показателем за всю карьеру. В эстафете он замыкал гонку и пять раз промазал на огневом рубеже, тем самым лишив команду бронзовой награды.

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«Он постоянно сомневается в свонм физическом состоянии, и в итоге это заставляет его сомневаться в стрельбе. Он не может переступить через это. Он никогда не знал неудач, а сейчас находится в новой ситуации, которую он должен принять и контролировать, но на данный момент не может этого сделать.

Но нет причин препятствовать его желанию принять участие в масс-старте. С физической точки зрения сегодня он был не так уж и плох», — приводит слова Бутьё Ouest France.

Ранее сообщалось, что Фуркад считает свое выступление в эстафете провалом.