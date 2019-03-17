Российская лыжница посмеялась над собой после провала на этапе КМ
Российская лыжница Наталья Непряева посмеялась над собой за провал на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), передает «Советский спорт».
Непряева не смогла пройти квалификацию в спринте и заняла только 42-е место.
Непряева выложила в инстаграме переделанную цитату Мохаммеда Али: «Порхай как бабочка. Жаль, что ты лох» вместо «Порхай как бабочка, жаль как пчела».
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Из-за этой неудачи отставание россиянки от норвежки Ингвильд Эстберг, лидера Кубка мира, увеличилось с 2 очков до 47.
Ранее сообщалось, что единственная российская лыжница продолжает борьбу в спринте на КМ.