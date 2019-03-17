Логинов не думал о медали во время эстафеты на чемпионате мира

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Российский биатлонист Александр Логинов признался, что не думал о результате эстафеты, когда начинал бежать свой этапе, передает «Советский спорт».

Логинов бежал четвертым, эстафету он принял от Дмитрия Малышко, когда отставание от лидера было 1 минута 22,9 секунды. Биатлонист чисто отстрелялся на огневых рубежах и принес команде бронзовую награду.

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«Я почувствовал, что могу взять медаль, только на финишной прямой. До этого момента не думал об этом», — признался спортсмен.

Также в эстафете принимали участие Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Ранее сообщалось, что биатлонист Елисеев остался недоволен собой в эстафете на ЧМ.