Биатлонист Елисеев остался недоволен собой в эстафете на ЧМ
Российский биатлонист Матвей Елисеев остался недоволен своей стрельбой во время эстафеты на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, передает «Советский спорт».
Сборная России завоевала бронзовую медаль, на мировом первенстве это вторая награда для российской команды. Страну представляли Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
«Не согласен, что этап шикарный, два дополнительных патрона — многовато для штиля. Я не очень доволен. У нас хороший состав, мы будем бороться за высокие места. Спасибо сервису за лыжи, отлично ехали.
Лично со мной Гараничев не обсуждал свое решение. Была такая мыслишка, что у Жени проблемы с эстафетами на чемпионатах мира. Но ничего — Никита в хорошей форме», — сказал Елисеев в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что сборная России взяла бронзу в эстафете на чемпионате мира по биатлону.