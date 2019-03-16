Биатлонист Елисеев остался недоволен собой в эстафете на ЧМ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/305/12242305/RIAN_5811237.HR-pic905-895x505-57036.jpg">

Российский биатлонист Матвей Елисеев остался недоволен своей стрельбой во время эстафеты на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, передает «Советский спорт».

Сборная России завоевала бронзовую медаль, на мировом первенстве это вторая награда для российской команды. Страну представляли Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Реклама

«Не согласен, что этап шикарный, два дополнительных патрона — многовато для штиля. Я не очень доволен. У нас хороший состав, мы будем бороться за высокие места. Спасибо сервису за лыжи, отлично ехали.

Лично со мной Гараничев не обсуждал свое решение. Была такая мыслишка, что у Жени проблемы с эстафетами на чемпионатах мира. Но ничего — Никита в хорошей форме», — сказал Елисеев в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что сборная России взяла бронзу в эстафете на чемпионате мира по биатлону.