«Атлетико» хочет подать жалобу в УЕФА на Роналду

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Руководство мадридского «Атлетико» хочет подать жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на жест нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

По информации Mundo Deportivo, в клубе Ла Лиги считают, что, празднуя оформленный гол португальский футболист, сделал неподобающее движение в сторону главного тренера команды соперников Диего Симеоне. Игрок «старой синьоры» указал себе на промежность.

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Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ювентуса». Теперь ему предстоит игра с голландским «Аяксом» в четвертьфинале 10 апреля.

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении петербургского «Зенита» за инцидент в матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского «Вильярреала».