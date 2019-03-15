Норвежский биатлонист оправдался за майку с Путиным

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Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен признал, что поступил необдуманно, выставив фото в майке с изображением президента России Владимира Путина, передает «Советский спорт».

Спортсмен сделал этот снимок на этапе Кубка мира в Тюмени в марте 2018 года.

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«Я поступил глупо, но это не был жест, хоть как-то связанный с политикой. Меня за это сильно раскритиковали, и, надо признать, я заслужил это», — приводит слова Кристиансена Expressen.

В настоящее время норвежец планирует надеть майку с королем Швеции на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Я пока не нашел такую футболку, но надо приобрести. Мне нравится уделять внимание правителям стран, в которых я выступаю», — сказал биатлонист.

Ранее норвежцы выиграли супермикст на чемпионате мира по биатлону.