Черышев назвал достойных играть в «Реале» футболистов из России
Полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев рассказал о том, кто из российских футболистов мог бы выступать в мадридском «Реале», передает «Советский спорт».
В 2012 году игрок национальной команды играл в матчах за «сливочных».
«Есть хорошие футболисты. Тот же Головин сейчас в «Монако» играет. Есть молодые футболисты, перспективные. Тот же Ахметов. Если им дадут шанс, то, думаю, они могут играть. Но им шанс нужен. Из сборной в Европу может уехать Зобнин. Марио Фернандес тоже», — отметил Черышев.
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Контракт хавбека принадлежит «Вильярреалу», в «Валенсии» он находится на правах аренды.
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