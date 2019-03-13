Хабиб сделал заявление о возвращении в октагон

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в сентябре этого года, передает «Советский спорт».

Как сообщил журналист Азамат Бостанов, об этом ему стало известно от самого Хабиба.

В настоящий момент Нурмагомедов отбывает дисквалифицию сроком на девять месяцев из-за беспорядков, произошедших после его поединка с Конором Макгрегором 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Также отстранены друг Орла Зубайра Тухугов и брат непобежденного бойца Абубакар Нурмагомедов.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сохранил третье место в рейтинге UFC P4P.