Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте опубликовала имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня, сообщает «Советский спорт».

Первое место в списке занял форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро, забросивший три шайбы и отдавший три результативные передачи в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (9:4).

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На второй строчке расположился вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, победивший вместе с командой «Детройт Ред Уингз» (3:1). Этот выигрыш стал для Прайса 315-м в лиге, благодаря чему он установил клубный рекорд «Канадиенс».

Замкнул тройку лучших нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с двумя результативными передачами в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3), позволившими ему достичь отметки 1000 баллов за карьеру.

Ранее российский хоккеист Илья Любушкин проиграл первую драку в НХЛ.