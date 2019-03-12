Экс-жена Аршавина Барановская опубликовала откровенное видео
Телеведущая Юлия Барановская опубликовала в сторис инстаграма откровенное видео, сообщает «Советский спорт».
Бывшая жена футболиста, а ныне эксперта «Матч ТВ» Андрея Аршавина, похвасталась походом в баню.
На видеозаписи разгоряченная, распаренная женщина с довольным видом плавает в бочке.
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«Целая бочка с травой. Екатерина, чем мы заслужили это воскресенье?» – спрашивает Барановская собеседницу за кадром.
Грудь Юлия во время съемки целомудренно прикрыла веником.
«Мы хорошие, красивые, умные, работоспособные и умеющие дружить девушки», – добавила ведущая.
Ранее Барановская разрыдалась из-за смерти ребенка.