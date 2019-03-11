Стала известна дата нового рассмотрение дела о российских легкоатлетах

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Очередная встреча президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина с главой рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсеном пройдет в конце марта, передает ТАСС.

«В самое ближайшее время мы проведем серьезный анализ обоснованности обвинений, прозвучавших в фильме телеканала ARD. В конце марта на рабочей встрече с Руне Андерсеном, помимо вопроса о заключении соглашения по оплате задолженности ВФЛА перед ИААФ, обсудим и этот вопрос.

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Уверен, найдем решение, которое будет способствовать урегулированию ситуации во благо скорейшего восстановления ВФЛА», — сказал Шляхтин.

Стоит отметить, что членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года из-за расследования, проведенного комиссией Всемирной антидопинговой комиссии (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Выплата долга является одним из условий восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики.

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