Российские керлингистки взяли бронзу на Универсиаде

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Женская сборная России по керлингу победила команду Великобритании на зимней универсиаде в Красноярске, сообщает «Советский спорт».

Встреча за третье место завершилась со счетом 12:5. Россиянки завоевали бронзовую медаль.

Национальную команду на турнире представляли Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

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Первое место заняла сборная Швеции, одолев в финале турнира сборную Южной Кореи со счетом 8:3.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию десятого дня Универсиады.

В медальном зачете Универсиады сборная России идет на первом месте, завоевав 97 медалей - 34 золотых, 34 серебряных и 29 бронзовых.

Ранее россиянки заняли весь пьедестал в слоупстайле на Универсиаде.