Российские керлингистки взяли бронзу на Универсиаде
Женская сборная России по керлингу победила команду Великобритании на зимней универсиаде в Красноярске, сообщает «Советский спорт».
Встреча за третье место завершилась со счетом 12:5. Россиянки завоевали бронзовую медаль.
Национальную команду на турнире представляли Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.
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Первое место заняла сборная Швеции, одолев в финале турнира сборную Южной Кореи со счетом 8:3.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию десятого дня Универсиады.
В медальном зачете Универсиады сборная России идет на первом месте, завоевав 97 медалей - 34 золотых, 34 серебряных и 29 бронзовых.
Ранее россиянки заняли весь пьедестал в слоупстайле на Универсиаде.