Бразильские футболисты упали в обморок после удара молнии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/667/11685667/Depositphotos_22600015_xl-2015-pic905-895x505-33558.jpg">

Футболисты бразильского клуба «Насионал де Сан-Домингуш» упали в обморок на тренировке после удара молнии в поле, сообщает «Советский спорт».

По информации телеканала Globo,происшествие случилось 8 марта в городе Санта-Китерия, но публично о нем рассказали только к настоящему времени..

Реклама

Очевидцы рассказали, что разминка началась около 17:30 по местному времени и где-то через три минуты после ее начала игроки оказались на газоне в результате удара стихии.

«Я заметил вспышку и вдруг все находившиеся на поле упали. Это было страшно, я решил, что они умерли», — сказал один из игроков Элтон Мендонс Боржеа.

Сам он в момент разряда был вне поля. Игрок добавил, что дождя во время инцидента не было, а газон был сухим.

Некоторые футболисты «Насионала» очнулись только после сердечно-легочной реанимации, которую им оказали очевидцы происшествия, трое пострадавших были госпитализированы. У них выявлена частичная потеря моторики, нарушение зрительных функций и гематомы. Позже их выписали из больницы после проведения обследования.

Ранее футболист Неймар забросил мяч в кольцо головой.