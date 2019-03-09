Логинов отказался от общения с прессой до конца ЧМ
Российский биатлонист Александр Логинов оказался от общения с журналистами до конца чемпионата мира, сообщает «Советский спорт».
Он принял это решение после того, как 9 марта завоевал серебряную медаль в спринте на мировом первенстве, пропустив вперед только норвежского биатлониста Йоханнеса Бе.
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Эта медаль стала первой для России на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Для Логинова эта награда стала первой, которую он завоевал на мировом первенстве.
Ранее сообщалось, что Логинов стал вторым в спринте на чемпионате мира.