Капитан «Ромы»: мы не заслужили вылет из Лиги чемпионов

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Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту», передает «Советский спорт».

«Рома» проиграла со счетом 1:3, что сделало общий счет двух матчей 4:3 в пользу португальского клуба, который и стал четвертьфиналистом.

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«Нужно принять этот результат, хотя сделать это очень сложно. В «Роме» мы привыкли к взлетам и падениям. Сегодня сыграли далеко не идеально, но у нас хорошая команда, которая не заслуживала вылета.

Остаюсь при своем мнении — мы были в одной минуте от серии пенальти, которая могла бы вывести нас в четвертьфинал. В прошлой Лиге чемпионов дошли до полуфинала. Нас подводят результаты на внутренней арене, но я верю в тренера. О возможной отставке Ди Франческо говорит пресса, а не футболисты нашей команды», — приводит слова Де Росси пресс-служба УЕФА.

Ранее форвард «Ромы» прокомментировал поражение команды в 1/8 финала ЛЧ.