Карлагачев взял золото в параллельном слаломе на Универсиаде
Российский сноубордист Дмитрий Карлагачев одержал победу в параллельном слаломе на Универсиаде в Красноярске, сообщает РИА «Новости».
В большом финале спортсмен одолел соотечественника Дмитрия Сарсембаева. Третье место занял южнокореец Ли Санхо.
Студенческие соревнования завершатся 12 марта.
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На данный момент у сборной России 53 медалей, из которых 16 золотых, 20 серебряных и 17 бронзовых.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пятого дня Универсиады.
Ранее российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке в Красноярске.