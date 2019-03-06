Карлагачев взял золото в параллельном слаломе на Универсиаде

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Российский сноубордист Дмитрий Карлагачев одержал победу в параллельном слаломе на Универсиаде в Красноярске, сообщает РИА «Новости».

В большом финале спортсмен одолел соотечественника Дмитрия Сарсембаева. Третье место занял южнокореец Ли Санхо.

Студенческие соревнования завершатся 12 марта.

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На данный момент у сборной России 53 медалей, из которых 16 золотых, 20 серебряных и 17 бронзовых.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пятого дня Универсиады.

Ранее российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке в Красноярске.