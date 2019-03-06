Мишин: теперь у Плющенко спорт — это бизнес

<img src="">

Легендарный наставник по фигурному катанию Алексей Мишин дал оценку тренерскому начинанию своего бывшего подопечного Евгения Плющенко.

«Не бывает бывших учеников. Не бывает и бывших учителей. А если говорить о нас, то мы дружим до сих пор. Наше содружество достойно книги Гиннеса. Если вы посмотрите на его карьеру — это подвиги Геракла. Мы встречаемся, делимся мнениями.

Реклама

Если говорить о его тренерской деятельности, то он — новатор. Он не дает каких-то других советов, помимо тех, что давал ему я. Но у него спорт — это бизнес. Это новый, сложный путь. Желаю ему успеха», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Плющенко является чемпионом Олимпиады 2006 года и в командном турнире в 2014-м.

Ранее фигуристка из ОАЭ назвала россиянку Евгению Медведеву своим кумиром.