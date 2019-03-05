Адвокат Кокорина: сотрудники ФСИН не нашли ожогов на теле футболиста

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов поделился информацией о физическом состоянии футболиста, который находится в СИЗО «Бутырка», передает Sport24.

Форвард сине-бело-голубых жалуется на боли в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года.

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«Не знаю, когда наконец к Кокорину пустят медицинских работников «Зенита». Мы об этом ходатайствовали еще месяц назад. 1 марта ему делали электрофорез. У Александра наблюдается онемение ноги в том месте, где повреждено колено. Наступают необратимые последствия. Сегодня мне другие журналисты сообщили, что представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что ожогов нет, просто покраснения. Это неправда. Мы будем реагировать, подавать жалобы», — заявил защитник.

Также он отметил, что одним из последствий отсутствия программы восстановления может быть онемение ноги игрока петербургского клуба.

Ранее адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что рассмотрение дела может растянуться на несколько месяцев.