Кокорин получил ожоги после лечения в «Бутырке»
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получил ожоги в Бутырском СИЗО в результате некачественного лечения, передает «Говорит Москва».
Как сообщил адвокат футболиста, в конце февраля игроку сделали электрофорез, в результате которого Кокорину сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. Отмечается, что у форварда началось нагноение.
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Представители футболиста ранее заявляли, что ему грозят серьезные проблемы со здоровьем из-за отсутствия полноценной реабилитации после травмы колена.
Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в «Бутырке» с октября 2018 года по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы.
Ранее сообщалось, что Кокорину могут изменить меру пресечения из-за проблем со здоровьем.