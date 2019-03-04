Российский биатлонист Поршнев завоевал золото в гонке на Универсиаде
Российский биатлонист Никита Поршнев одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.
Серебро завоевал россиянин Эдуард Латыпов, бронзу — француз Феликс Коте Пунье.
Студенческие соревнования завершатся 12 марта.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки, а также третьего дня Универсиады.
Ранее российские биатлонистки заняли весь пьедестал в индивидуальной гонке на 15 км.