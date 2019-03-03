Загитова стала участником фестиваля японской культуры в Москве

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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию россиянка Алина Загитова стала участником фестиваля японской культуры «Сакура» в Москве, сообщает ТАСС.

Мероприятие проходит в рамках года Японии в России и направлено на то, чтобы подчеркнуть дружественные отношения между странами.

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Загитова приняла участие в торжественной части фестиваля вместе с своей собакой Масару. Также состоялось выступление чрезвычайного и полномочного посла Японии в России Тоехиса Кодзуки.

Стоит отметить, что в конце марта Загитова примет участие в чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в Японии.

Ранее ученица Тутберидзе Валиева назвала своим кумиром Загитову.