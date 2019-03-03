Кросби превзошел Овечкина

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Форвард «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби обошел капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по результативности, сообщает «Советский спорт».

3 марта хоккеист набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».

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Кросби забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, доведя общую статистику в 926 матчах до 1199 очков (440 шайб и 759 передач).

У российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» 1197 очков (652 шайбы и 545 передач) в 1067 матчах.

В последний раз Кросби удалось обогнать Овечкина в январе 2011 года.

Ранее Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах.