Россия завоевала первую золотую медаль на Универсиаде-2019
Российская лыжница Алиса Жамбалова завоевала золото Универсиады-2019 в индивидуальной гонке, сообщает ТАСС.
Спортсменка прошла дистанцию за 14 минут 48,6 секунды. Второе и третье места также заняли представительницы России. Серебро взяла Екатерина Смирнова (+3,7), бронзу — Яна Кирпиченко (+3,8).
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.
Универсиада. Лыжный спорт.
Женщины. Гонка классическим стилем
1. Алиса Жамбалова (Россия) — 14.48,6.
2. Екатерина Смирнова (Россия) — +3,7.
3. Яна Кирпиченко (Россия) — +3,8.