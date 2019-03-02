Экс-тренер «Спартака» Каррера готов пожать руку Глушакову

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Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера сказал, что спокойно может пожать пожмет руку полузащитнику красно-белых Денису Глушакову, передает «Матч ТВ».

54-летний тренер отметил, что ничего не имеет против российского футболиста.

По словам Карреры, если в период его работы была какая-то проблема, то создана она была исключительно самим хавбеком.

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«Я ничего не имею против Глушакова. Да, я не выпускал его на поле на протяжении нескольких матчей. Но в этой ситуации виноват был он сам. Я протяну ему руку, когда увижу», — заявил специалист.

Каррера сослал Глушакова в дубль после того, как игрок лайкнул пост в инстаграме известного актера и болельщика московского клуба Дмитрия Назарова с критической оценкой действий итальянца.

Ранее экс-спартаковец предложил установить памятник Каррере.