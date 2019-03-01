Пьяный Александр Емельяненко попал в ДТП
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко был задержан правоохранительными органами, сообщает «РЕН ТВ».
Полицейские арестовали спортсмена в Кисловодске после того, как он попал в аварию и разбил два автомобиля.
По информации источника, Емельяненко находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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В настоящее время спортсмена доставили в отдел полиции.
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