Пьяный Александр Емельяненко попал в ДТП

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко был задержан правоохранительными органами, сообщает «РЕН ТВ».

Полицейские арестовали спортсмена в Кисловодске после того, как он попал в аварию и разбил два автомобиля.

По информации источника, Емельяненко находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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В настоящее время спортсмена доставили в отдел полиции.

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