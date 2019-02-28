Экс-спартаковец предложил установить памятник Каррере

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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Сергей Горлукович предложил установить экс-тренеру московского «Спартака» памятник перед стадионом, передает «Спорт-Экспресс».

По мнению спортсмена, итальянец заслуживает, чтоб его заслуги в клубе увековечили.

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«Я всегда говорил, что Массимо надо сказать большое спасибо... Надо убрать большое спартаковское чудовище, установленное у входа на стадион. На его месте должен быть памятник Каррере», — заявил Горлукович.

Однако уточнил, что это надо делать после установки при входе памятника Старостину.

Он не понимает,почему многие болельщики до сих пор плохо относятся к Каррере даже после его отставки.

Ранее Каррера рассказал о жизни после увольнения из московского клуба.