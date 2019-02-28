Орсер опроверг слухи о возвращении Медведевой в Россию

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Наставник двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой Брайан Орсер назвал историю с возвращением выдуманной, передает ТАСС.

По словам тренера, его подопечная не планирует покидать Канаду.

До этого у Radio Canada прозвучало заявление о намерении 19-летней российской фигуристки продолжить свою карьеру на родине.

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«Это выдуманная история, у нас все хорошо», — заявил Орсер.

Медведева перешла канадскому специалисту в мае 2018 года. Ранее она занималась под руководством Этери Тутберидзе.

Ранее тренер Медведевой обрадовалась появлению искры у подопечной.