WADA подтвердило содействие в арестах лыжников

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Всемирное антидопинговое агенство (WADA) признало, что содействовало арестам лыжников, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил во время чемпионат мира, передает «Советский спорт».

По словам пресс-службы, задержание лыжников производились при содействии отдела разведки и расследований.

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27 февраля стало известно, что полиция проводит рейд в Зефельде из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

«WADA подтверждает, что связывалась с правоохранительными органами в связи с рейдами и арестами в Австрии и Германии», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что проверки являлись частью более масштабной полицейской операции, связанной с поимкой преступников из ряда европейских стран.

Ранее пять лыжников были арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга.