Экс-наставник сборной России просит не списывать «Рубин» со счетов

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от казанского «Рубина» в преддверии возобновления чемпионата России, передают «Известия».

Специалист заметил, что клуб не потерял, несмотря на невзгоды, свое лицо.

«Рубин» потерял много игроков, но только не свое лицо. Команду по-прежнему возглавляет опытный специалист, который умеет готовить футболистов к матчам даже в самых сложных ситуациях. Поэтому не думаю, что казанцы сильно опустятся в таблице во второй части РПЛ.

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Но трудно рассчитывать и на то, что они поднимутся высоко. На сегодня шестое место для «Рубина» — потолок», — отметил Игнатьев.

Стоит отметить, что на протяжении всего сезона СМИ пишут о тяжелой экономической ситуации в казанском клубе.

Чемпионат России возобновится 1 марта.

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